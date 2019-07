Grootschalige fraude Chinees-Japanse restaurants

Justitie in Rotterdam heeft straffen tot twee jaar cel geëist voor grootschalige fraude bij Chinees-Japanse restaurants.

In de zaken werd een deel van de omzet buiten de kasboeken gehouden, zodat er geen omzetbelasting werd betaald. In totaal zou voor 25 miljoen euro zijn gefraudeerd in de periode 2009-2014.

De vier hoofdverdachten komen uit Rotterdam en Schiedam. Zij hadden restaurants in heel Nederland, voornamelijk van het Sumo-concern.

De recherche had onder meer camera's geplaatst bij een restaurant in Scheveningen, om te zien dat de omzet groter moest zijn dan officieel was opgegeven. Verder zijn originele kasboeken teruggevonden met de werkelijke bedragen.

Zwart geld

De vier verdachten hebben lange tijd gezwegen, maar bekenden vlak voor de zitting. Chi Ho L.(43) uit Rotterdam zegt dat er geld is afgeroomd om personeel zwart te kunnen uitbetalen. Met name de oudere generatie zou daarom hebben gevraagd.

Justitie betwijfelt dat: bij de verdachten thuis zijn aanzienlijke sommen geld aangetroffen. In een afgeluisterd gesprek wordt gesproken over investeringen in Hong Kong. Naast de celstraffen zijn ook boetes geëist tegen de verdachten, oplopend tot 210 duizend euro. Daarnaast zijn tien restaurants aangeslagen voor grote bedragen.

Bij de fraude bij de Chinees-Japanse restaurants waren volgens justitie 62 mensen betrokken. Een deel daarvan heeft een schikking aangeboden gekregen, variërend van boetes tot taakstraffen. Het gaat onder meer om bedrijfsleiders van wie de rol volgens justitie veel kleiner was dan van de hoofdverdachten.