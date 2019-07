Wereldmuseum viert heropening met de Superstraat

Het doet sterk denken aan Sesamstraat, maar in het Rotterdamse Wereldmuseum is vanaf zaterdag de Superstraat te vinden. Het is de eerste tentoonstelling na de grote verbouwing van het Wereldmuseum, en het is speciaal voor kinderen.

Superstraat is iets later te zien dan aanvankelijk gepland. In januari werd pas tijdens de verbouwing duidelijk dat het klimaatsysteem van het museum onverwachts toe was aan groot onderhoud.

Koningin Maxima komt woensdag de kindertentoonstelling openen. In 2020 moet de verbouwing helemaal klaar zijn.

In de Superstraat zijn alle deuren altijd open, en iedereen mag altijd binnen bij de bewoners en de winkels. "In Superstraat ontdek je dat je Rotterdam niet uit hoeft om de wereld te leren kennen", leggen medewerkers van het museum uit aan presentator Dave van der Wal.

Bij buurtbewoner Rodney kun je bijvoorbeeld een dans instuderen voor het zomercarnaval en meer leren over kleurrijke kostuums. Bij Aga's winkel kun je even rondsnuffelen en zien waar alle producten vandaan komen.

Wat hebben deze buren met elkaar gemeen? Zij zijn hier geboren, getogen, naartoe verhuisd of gevlucht. De Superstraat staat symbool voor de vele culturen die Rotterdam rijk is. "Want in een stad met meer dan 170 nationaliteiten ben je als inwoner daarvan sowieso één ding: een wereldburger!"

RTV Rijnmond was drie uur live te horen vanuit de Superstraat. Wil je de gesprekken terugluisteren en zo de buurtbewoners leren kennen? Klik of swipe bovenin bij de foto voor de items!