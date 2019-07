Boetes voor 'door groen rijden' geseponeerd

Zijn auto werd op 23 en 30 mei door een flitspaal op de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht op de plaat gezet. Grootendorst tekende daartegen beroep aan en kreeg deze week gelijk. "Deze boetes zijn ingetrokken. U hoeft niet te betalen", schrijft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).



Uitleg geeft het CJIB niet, maar het COVM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) erkent dat er ten onrechte geflitst is. "En dat kan meer mensen overkomen zijn", zegt woordvoerster Marloes van Kessel.

"Het zal niet om veel mensen gaan, want het is een specifieke verkeerssituatie. Iemand op de rechterbaan heeft groen licht en verandert van baan, waar het licht nog op rood staat." Dat zei Grootendorst op 6 juni bij TV Rijnmond ook.

Hij is blij dat hij niet hoeft te betalen, maar pleit voor een oplossing. "Dit kan iedereen overkomen, nog steeds." Ook dat erkent het Openbaar Ministerie. "We gaan de boetes die deze flitspaal genereert, handmatig controleren", vertelt Van Kessel.

Ze zegt dat ook gesproken wordt over een structurele oplossing. "Daarover zijn we in gesprek met de gemeente Dordrecht. Je kunt denken aan het anders afstellen van de verkeerslichten. Dat ze allemaal tegelijk op rood of groen staan bijvoorbeeld."