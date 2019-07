Afvalcontainers vergeten te melden dat ze vol zitten

De slimme afvalcontainers van Rotterdam werken nog niet allemaal naar behoren. Er staan er inmiddels ruim 7 duizend in de stad. Ze moeten een seintje geven als ze vol zitten, maar dat gebeurt niet altijd. "Helaas zien we nu dat een aantal sensoren nog niet werken, zoals ze zouden moeten doen", vertelt manager inzameling Bob Brussen.

Voorheen reden de vuilniswagens op vaste routes. Omdat de bakken lang niet altijd vol waren, introduceerde de gemeente een systeem met zogeheten vulgraadmeting en dynamische routeplanning.

De sensoren geven aan wanneer de bak vol zit en de computer plant vervolgens de efficiëntste route voor de vuilnismannen.

"De sensor geeft ieder uur een ultrasoon signaal af. Net als een vleermuis. Hoe hoger de opbouw van het vuil, hoe korter het signaal terug komt", vertelt Brussen. "Op een bepaald moment geeft de sensor aan dat de container geleegd moet worden."

Voorspellend

Het systeem heeft ook een voorspellende werking. Als een container voor 60 procent vol is, maar naar verwachting de volgende dag voor 80%, dan moet de bak automatisch opgenomen worden in de route.

Rotterdam is volop bezig met de leverancier van het systeem om naar oplossingen te zoeken. "We hebben daar al goede slagen in gemaakt", zegt Brussen. Hij hoopt dat het systeem in 2020 vlekkeloos loopt.

Volbakkie

Veel Rotterdammers delen foto's van volle containers op social media. Zo ook Lina Milder. Zij heeft het Instagram-account 'volbakkie' geopend waarop ze video's van volle afvalcontainers zet. Bijna elke dag komt ze er een tegen.

"Ik woon middenin het centrum. Het is heel lastig om hier mijn afval kwijt te kunnen", vertelt de Rotterdamse.

De gemeente schrijft boetes uit als mensen afval naast de bak zetten. Lina kan zich daar prima in vinden. "Ik ben het daar helemaal mee eens. Het is zonde als het op straat terecht komt. Maar ik vind de gemeente het makkelijk moet maken om je afval in de bak te plaatsen. Zodat we de stad schoon kunnen houden."