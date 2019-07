Rotterdamse haven wil van start met waterstof

Jaap Hoogcarspel van deltalinqs is de projectdirecteur van de studie 'H-Vision'. Hij vertelt wat er allemaal moet gebeuren om waterstof te produceren in de Rotterdamse Haven.

Projectdirecteur Jaap Hoogcarspel over de haalbaarheid van waterstof in de Rotterdamse haven

De bedrijven in de Rotterdamse haven werken hard aan de komst van een waterstof-centrale. Volgens het Havenbedrijf moet het haalbaar zijn om vanaf 2026 stroom op te wekken met waterstof. Voorwaarde is wel dat ook de overheid financieel bijspringt.

Het huidige gebruik van aardgas en het raffinaderijgas (restgas van raffinaderijen) kan vervangen worden door twee grote waterstoffabrieken. De CO2 die dan nog vrijkomt van de waterstoffabrieken wordt opgeslagen in de bodem van de Noordzee.

Dit zijn enkele conclusies van het haalbaarheidsonderzoek H-Vision waaraan zestien grote bedrijven uit de Haven, waaronder BP, Shell en Vopak, mee doen.

Overheid bijspringen

De nieuw te bouwen fabrieken zouden op de Maasvlakte vlakbij de huidige kolencentrale Uniper moeten komen te staan. De kosten zijn in totaal twee miljard euro. "Dat bedrag moet worden opgehoest door de bedrijven. Maar de overheid moet financieel bijspringen anders is het allemaal niet te doen", Jaap Hoogcarspel van deltalinqs. Hij is de projectdirecteur van de studie 'H-Vision'. "Hopelijk hebben we hier dit najaar al duidelijkheid over."

De uitstoot van CO2 in het Rijnmondgebied is op dit moment zo'n 26,4 megaton. Met de komst van de waterstofcentrales zou er een afname zijn van 4,3 megaton. Hoogcarspel: "Dat is toch maar mooi 16 procent. En dat zou een grote bijdrage zijn aan het halen van de klimaatdoelstellingen."