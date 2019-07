Openbare AED's op Noordereiland: 'Een veilig gevoel'

"Van nul naar drie AED’s in een half jaar, een mooie start van de actie", zegt Noordereiland-bewoner Harmen van Dorsser bij café 't Haventje aan de Sleephellingstraat in Rotterdam. Daar werd dinsdagmiddag het resultaat van een crowdfundingsactie van de plaatselijke Buurt Bestuurt voor openbare defibrillators bekendgemaakt. "Hoe de AED exact werkt, weet ik niet", zegt Van Dorsser eerlijk over de apparaten waar hij zich voor heeft ingezet. "Maar het geeft een veilig gevoel dat er eentje in de buurt beschikbaar is."