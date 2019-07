Bewoners Slaghekstraat Rotterdam happen stof

"Hier is een groot probleem aan het ontstaan", legt buurtbewoner Paul Beukers uit terwijl hij naar de grote hopen puin in Rotterdam-Zuid kijkt. "De sloop hier veroorzaakt enorm veel stof en dat stof daalt neer op een speelterrein, een voetbalveldje en huizen."

Honderden woningen worden momenteel gesloopt in de Slaghekstraat. Soms stuift daardoor stof door de straten. Beukers zegt daardoor last te hebben van zijn ogen en luchtwegen.

Twan ten Hag, sloper van sloopbedrijf RGS, denkt dat het voornamelijk de beleving van de bewoners is, omdat ze al die machines zien. "Wel wil het geval dat hier altijd wind is. Dus als de wind een keer uit de verkeerde hoek komt, is dat lastig", voegt ten Hag toe.

De sloper zegt alle nodige maatregelen te nemen en binnen de wettelijke grenzen te blijven. Hierdoor zou er geen gevaar zijn voor de omgeving.