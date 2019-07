Tentoonstelling Daan Roosegaarde woensdag weer open na 'bolletjesincident'

Een deel van de tentoonstelling van de Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde in het Groninger Museum gaat woensdag weer open. "Een zaal van de tentoonstelling was een paar dagen afgezet omdat we wat dingen moesten aanpassen", zegt woordvoerder Bastiaan van der Sluis van Studio Roosegaarde. In en rond het museum zwierven lichtgevende bolletjes van een kunstwerk van de Rotterdammer rond.

Van der Sluis legt uit wat er precies gebeurde. "Op de openingsavond op 21 juni waren in plaats van vijfhonderd mensen, achthonderd mensen aanwezig." Waar bezoekers normaliter op gepaste afstand van kunst moeten blijven, is dat bij deze tentoonstelling niet per se het geval.

"Een aantal bezoekers dook in een kunstwerk met lichtgevende bolletjes en zwom er zelfs in. Die bolletjes bleven vervolgens aan kleding en haar plakken. Daardoor werden de bolletjes door het museum en de stad verspreid", zegt Van der Sluis.

Aanpassingen

Dat was voor Studio Roosegaarde de reden om afgelopen weekend de zaal waarin het kunstwerk met de bolletjes is te vinden, tijdelijk te sluiten. "Zodat we wat aanpassingen konden doen", verklaart Van der Sluis. "Nu is alles klaar voor de komende zes maanden."

Een maatregel om een nieuw bolletjesincident te voorkomen is onder andere dat er twee bewakers in de zaal staan. "Ook hebben we hebben tweeënhalve kuub aan bolletjes weggehaald, dus zwemmen wordt al moeilijker. Maar mochten mensen om de een of andere reden toch behoefte voelen om erin te springen, dan wordt uitgelegd dat het beter is om dat niet te doen."