Rotterdam ziet brood in project voor groene energie

De inwoners van Rotterdam kunnen door het project hun oude brood kwijt in één van de 130 broodbakken die op verschillende locaties staan. De inzamelwagens van de duurzame afvalophaler GroenCollect legen de broodbakken wekelijks en zorgen ervoor dat het brood omgezet wordt in groene energie. Van de 125 duizend ingezamelde kilo’s kunnen tweeduizend ledlampen een jaar lang branden.

Aantrekken van ratten

Het initiatief is in 2016 bedacht om naast voedselverspilling ook brood op straat tegen te gaan. Brood is vaak niet goed voor dieren die in de stad leven. Daarnaast trekt het ratten en meeuwen aan die voor overlast kunnen zorgen.

BroodNodig maakte in november 2018 nog kans op de Aardig Onderweg Award in Rotterdam. Toen moest het initiatief de duurzame sloepverhuurder iKapitein voor laten gaan op het erepodium.