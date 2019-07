Buurt geschokt na dodelijke steekpartij: 'Heel tragisch, vooral voor haar kinderen'

"Ze fietste hier elke ochtend voorbij, met haar twee kleine kinderen. Een nette en fatsoenlijke dame, die altijd in was voor een babbeltje. Dit is verschrikkelijk." Het nieuws van de steekpartij, waarbij dinsdagavond een 49-jarige vrouw om het leven kwam, komt hard aan in Rotterdam-Lombardijen.

Het slachtoffer werd dinsdagavond rond 20:00 uur neergestoken in een woning aan de Homerusstraat. Ze overleed korte tijd later. De politie is nog dringend op zoek naar de dader. Vermoed wordt dat een man de Rotterdamse heeft neergestoken.



"Het is heel tragisch, vooral voor haar kinderen", zegt een buurvrouw die tegenover het betreffende huis woont. Volgens de vrouw heeft het slachtoffer naast de twee jonge kinderen ook nog twee oudere kinderen. "Het is heel erg, het had niet zo moeten gaan."

Wat de aanleiding is geweest voor het neersteken, is nog niet duidelijk. De buurvrouw vermoedt dat haar nieuwe vriend degene is die momenteel gezocht wordt voor het incident. "Dat is de vader van haar jongste kind. Er is een paar keer eerder ruzie geweest, maar verder niets."

Ook een andere buurtbewoonster reageert geschokt op het overlijden van de vrouw. Hoewel het volgens beide vrouwen in Lombardijen wel vaker raak is met politie, is dit incident iets van de buitencategorie. "Wat vandaag gebeurd is, heb ik nog niet eerder meegemaakt."