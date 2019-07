Recordoverslag in Nederlandse zeehavens

De Nederlandse zeehavens verwerkten vorig jaar een recordvolume aan goederen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Rotterdam is de invoer en uitvoer met ongeveer één procent gestegen.

In het afgelopen jaar werd in totaal voor 605 miljoen ton aan- en afgevoerd door de Nederlandse havens. Dat is een stijging van anderhalf procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De dreigende Brexit zorgt voor een verhoogde import vanuit het Verenigd Koninkrijk. In veel gevallen gaat het om bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die voorraden op het vasteland aanleggen.

De overslag van containers in Nederland is gestegen, samen met de aanvoer van voornamelijk hout en papier uit Rusland.