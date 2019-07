Ruim 5 miljoen euro voor kankeronderzoek in Rotterdam en Leiden

Het geld is voor elf diverse onderzoeksprojecten. In totaal steekt het KWF 25,5 miljoen euro in vijftig projecten door het hele land.

In het Erasmus MC wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar bestralingen die effectiever werken met minder bijwerkingen.

Volgens KWF-directeur Fred Falkenburg richten de onderzoeksprojecten zich op zowel veelvoorkomende varianten van de ziekte als op zeldzame tumoren.