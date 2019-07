Bijna alle gemeenten gaan in tegen Opiumwet

In vrijwel alle gemeenten is het verboden om dit op straat te doen. Foto: ANP - Ed Oudenaarden

Vrijwel alle gemeenten in onze regio wijken af van de Opiumwet, door het opsteken van een joint te verbieden. Alleen in Brielle en Gorinchem kan het opsteken van een joint op de straat geen bekeuring opleveren.

In de Opiumwet staat omschreven dat de handel of productie van soft- en harddrugs strafbaar is. Het gebruik ervan is volgens de wet niet expliciet strafbaar. Maar bijna alle gemeenten hebben het verbod wel opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Gemeenten lijken zich verder niet echt druk te maken over de handhaving van het verbod. In heel Nederland zijn vorig jaar vanwege drugsgebruik 151 boetes uitgedeeld. In Rotterdam ging het om 67 bekeuringen.