'Dode eekhoorn Kralingse Bos had kleintjes'

De dode Amerikaanse eekhoorn die twee weken geleden dood werd gevonden in het Kralingse Bos, was een vrouwtje dat jonkies had. Dat is gebleken uit onderzoek door het Natuurhistorisch Museum, meldt bioloog Kees Moeliker.

"Het is een volwassen vrouwtje dat aan het zogen was", zegt Moeliker. "Wat er met de jongen is gebeurd is onduidelijk. Maar de kans dat ze het hebben overleefd, is niet groot."

Dat er jongen zijn geboren, betekent ook dat er een man in het spel is geweest. "En misschien is het wel de eekhoorn die de afgelopen tijd en dus ook dinsdag is gesignaleerd", vermoedt Moeliker.

Losgelaten

Dan resteert nog de vraag hoe het dier hier is gekomen. Volgens Moeliker is er maar één mogelijkheid: "Ze zijn hier vrijgelaten. Ze komen niet aanvliegen vanuit Amerika ofzo."

Moeliker is bang dat er mogelijk nog meer eekhoorns worden losgelaten. "Ik heb soms het idee dat er een clubje liefhebbers bezig is om ze hier uit te zetten. Ik zou ze willen oproepen om te stoppen, want die dieren horen hier niet."

Uitschelden

Moeliker hoopt dat er de komende weken meer waarnemingen worden doorgegeven. Wandelaar Roel zag het diertje dinsdag voor het eerst.

Hij was hond Bella aan het uitlaten, toen hij het diertje spotte. "Hij maakt een soort kwetterend geluid. Het is echt een soort uitschelden want hij richt het op Bella."

De vrouwelijke eekhoorn die werd gevonden en nu is overleden, was de eerste gespot in 19 jaar. Dit zou de tweede eekhoorn zijn.



Buizerds

Waar de voorbijganger gisteren de eekhoorn heeft gezien, zag hij ook al twee buizerds. "Waar meer eekhoorns zitten, komen ook meer buizerds, want het lijkt mij dat de eekhoorn prima in het lunchpakket van de buizerd past."