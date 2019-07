Rupsenharen, teken- en muggenbeten...wat doe je er tegen?

"Ehm... eigenlijk niets", zegt huisarts Jeanette Caljouw uit Ridderkerk. "Als je eenmaal bent gebeten of in aanraking bent gekomen met de haren van de eikenprocessierups, dan kun je niet veel meer doen. Hooguit een beetje koelen door te smeren of er een koud flesje water tegenaan houden."

In het geval van de eikenprocessierups, heeft de huisarts uit het Rijnmond expertteam de volgende adviezen: mijd eikenbomen en bedek de huid. Ben je toch in aanraking gekomen met de haren, strip de huid met plakband of neem een lauwe douche. Was de kleren op zestig graden, dat maakt de haartjes stuk.

Heb je last van jeuk, gebruik dan een verkoelende crème met calendula of menthol. Verder is het wachten tot de jeuk overgaat. Bij de één is het na een halve dag over, bij de ander duurt het twee weken.

Als het om muggen gaat, hou ze dan buiten met horren. Neem een klamboe boven het bed (zeker aan te raden bij kleine kinderen en smeer met deet (niet meer dan 30 procent) en bedek de huid zoveel mogelijk.

Bilspleet

Ook voor teken moet je oppassen. Volgens Caljouw worden er jaarlijks een miljoen mensen gestoken door teken, maar uiteindelijk krijgt een heel klein percentage mensen de gevreesde ziekte van Lyme. Slechts een klein deel van de teken draagt een ziekmakende bacterie bij zich. Toch is het belangrijk om jezelf te checken als je in een bos hebt gelopen, vooral op warme vochtige plekken zoals oksels en knieholten. Caljouw: "Vergeet de bilspleet niet, die wordt vaak overgeslagen bij de inspectie."

Wie tòch is gestoken is: haal de teek weg met een pincet. Als er een rode kring ontstaat om de beetplek of je voelt je grieperig, neem dan contact op met de huisarts.

