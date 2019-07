BeeSerious: huwelijksbemiddelaars bij de bijen

De bij heeft het lastig. Net als veel andere insecten hebben de vliegende bestuivers last van het gebruik van pesticiden door de mens en door het verdwijnen van biodiversiteit in de natuur. "Grootste probleem is echter de varroamijt", zegt Alwine van Winsen van de stichting BeeSerious.

"Wij telen resistente bijen en proberen zo de honingbij te redden en daarmee ook onze toekomst. De bij is niet alleen voor ons dagelijks voedsel van belang maar ook voor de teelt van katoen, koffie, cacao, nootjes", vertelt Van Winsen. Samen met Peter Schallenberg die trots een bevruchtingskastje vasthoudt met daarin een kersverse koningin, startte ze BeeSerious. De stichting heeft inmiddels teeltlocaties in Vlaardingen, Rotterdam, Lansingerland, Ouddorp, Den Haag en breidt nog steeds uit.

"Mensen kunnen bij ons voor 80 Euro per jaar een koningin adopteren maar ook een compleet bijenvolk van 50-duizend bijen", vertelt Schallenberg. "We werken met internationale databases waarin de genetica van de bijen is vastgelegd zodat we resistente en weerbare bijen telen. We zijn eigenlijk een soort huwelijksbemiddelaars".

De Rotterdamse bartender Helder Fortes Silva van coctailbar Dr. Rotterdam heeft ook een koningin geadopteerd. Tijdens de internationale bartender-wedstrijd dinsdag bij Nolet in Schiedam presenteert hij zijn 'Colony-Cocktail'. "Daar zit honing in verwerkt van mijn eigen bijenvolk", zegt de trotse 'vader' van koningin Bibee. "Het zou goed zijn als meer horecazaken bijen adopteren om zo de wereld een beetje beter te maken".

De Rotterdames cocktailshaker liep de overwinning net mis maar er was alom waardering voor zijn creatie met BeeSerious bijenhoning. Alwine van Winsen heeft met haar bijen ook een eigen distillaat gemaakt op basis van mede, een honingdrank die bij de oude Grieken al bekend was. "Binnenkort lanceren we het 'BIJzondere' drankje dat is gebaseerd op een recept uit 1597".