Veldwijk met Zuid-Afrika naar achtste finales

Lars Veldwijk blijft met zijn land Zuid-Afrika in de Afrika Cup. Door de uitslagen van de laatste groepsduels is het land als één van de beste nummers 3 alsnog geplaatst voor de achtste finales.

Zuid-Afrika neemt het in die achtste finale op tegen het gastland Egypte, van sterspeler Mo Salah (Liverpool). De Sparta-aanvaller kan overigens niet op een basisplaats rekenen in dit toernooi. In de laatste wedstrijd tegen Marokko (1-0) nederlaag mocht hij een kwartier meespelen als invaller.

Na afloop van de Afrika Cup krijgt Veldwijk nog wat vakantie, voordat hij zich weer bij het gepromoveerde Sparta zal melden.