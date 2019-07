Nog geen duizend belangstellenden verwacht bij huldiging Duncan

"Als het er meer zijn, kunnen ze aan de overkant van het water staan." Na de speech van de burgemeester mag ook Duncan iets zeggen. Als het aan Junius ligt is er ook tijd voor handtekeningen.

Tijdens haar speech wil Junius speciaal ingaan op pestgedrag op school, omdat Duncan in zijn jeugd in Hellevoetsluis ook veel gepest is.

De zanger krijgt bij de huldiging de Jan Blankenspeld. Dat is een Hellevoetse onderscheiding die in 1987 is ingesteld en alleen in speciale gevallen wordt uitgereikt.

De gemeente Hellevoetsluis neemt voor de komst van de bekende Nederlander extra veiligheidsmaatregelen.