Oud-burgemeester gaat bemiddelen tussen personeel en exploitant veerdienst Rozenburg

Tjerk Bruinsma, oud-burgemeester van Vlaardingen, gaat bemiddelen in het hoog opgelopen conflict tussen de bemanning van de veerdienst Maassluis-Rozenburg en hun werkgever Ottevanger. De plannen voor acties zijn stilgelegd, nu er een onafhankelijke bemiddelaar is, zegt CNV Vakmensen.

Personeel klaagt al langer over de werksituatie bij Ottevanger. "Ottevanger komt afspraken niet na, frustreert het overleg, hangt zonder overleg camera’s op en noemt zijn werknemers criminelen, fraudeurs en eikels", zei CNV eerder. De exploitant kreeg van de vakbond tot 8 juli de tijd om mee te werken aan een oplossing.

De vakbond en de werknemers wilden graag met Ottevanger en een derde onafhankelijke partij om tafel. Er werd gehoopt op bemiddeling van de provincie Zuid-Holland, omdat zij opdrachtgever zijn. Gedeputeerde Floor Vermeulen stelde echter niet mee te kunnen werken. "De provincie is opdrachtgever voor de veerdienst, en daarmee belanghebbende", luidde de uitleg van Vermeulen.

Bruinsma is wel bereid de klus te klaren. "Dit is een eerste, positieve stap om te werken aan herstel van verhoudingen", zegt Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen. “Maar we zijn er nog lang niet. De druk is nog niet van de ketel, er is te veel gebeurd.”

De gesprekken tussen Ottevanger en de partijen starten zo snel mogelijk. Als de bemiddelingspoging mislukt, volgen mogelijk alsnog acties.