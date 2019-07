Oud-chef AIVD evalueert radicaliseringsaanpak Rotterdam

Het voormalig hoofd van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), Sybrand van Hulst, wordt de voorzitter van een commissie die de Rotterdamse aanpak van radicalisering tegen het licht houdt. De commissie komt twee keer per jaar bij elkaar.

Sinds eind vorig jaar zijn de plannen om radicalisering en extremisme aan te pakken vernieuwd. Daarbij is afgesproken dat de aanpak in Rotterdam twee keer in het jaar wordt gemonitord.