Maandenlang geen vrachtwagens over brug over Wantij (N3) vanwege onderhoud

Het vrachtverkeer kan deze zomer twee maanden lang geen gebruik maken van de Randweg Dordrecht (N3) als doorgaande route. Dat heeft te maken met renovatiewerkzaamheden aan de brug over het Wantij.

Van woensdag 26 augustus tot maandag 28 oktober mag er geen vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug. Daarna mag het vrachtverkeer alleen over de rechterrijstrook en geldt er een inhaalverbod. Personenvervoer mag wel over de brug blijven rijden.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden is de brug niet sterk genoeg voor het (zware) vrachtverkeer.

Rijkswaterstaat gaat in overleg met vervoersorganisaties en andere betrokkenen om de hinder voor het vrachtverkeer te beperken.

Begin 2020 wordt de brug een paar weekenden geheel afgesloten voor het wegverkeer. Verkeer wordt dan bijvoorbeeld omgeleid via de A15 en A16.

De komende jaren worden meerdere bruggen in de regio aangepakt.