Buurvrouw over slachtoffer Lombardijen: 'Ze was altijd heel lief'

Het was schrikken dinsdagavond in de Homerusstraat in Rotterdam-Lombardijen. Een vrouw werd neergestoken, vermoedelijk door haar ex-man. Buurtbewoonster Lula kreeg de dochter van het slachtoffer met bebloede handen bij haar aan de deur. Ze kwam om hulp vragen.

De vrouw die werd neergestoken, overleed aan haar verwondingen. De dader heeft zichzelf woensdagmorgen aangegeven. Het zou om haar 51-jarige voormalige partner gaan.

De buurvrouw heeft zestien jaar naast het slachtoffer gewoond. "Haar ex kwam hier bijna nooit meer. Ik heb hem wel eens gezien, een jaar of drie geleden, maar het afgelopen jaar niet meer."

De buurtbewoonster heeft nooit gehoord dat haar buurvrouw problemen had met haar ex. "De man kon haar woning ook niet in, dus zat dan in het portiek." De buurvrouw betwijfelt of de vrouw wist dat haar ex-man langskwam.

De vrouw werd zo ook dinsdagavond door haar ex-man bezocht. De buurvrouw vermoedt dat de man zijn ex heeft neergestoken in het bijzijn van haar dochter en kleinkinderen, die bij de vrouw inwonen. De dochter ging op zoek naar hulp en bonsde op de deur bij de buren.

Bebloed

"Mijn zoon deed de deur open voor de dochter van de buurvrouw, hij heeft vervolgens de politie gebeld." Volgens de buurvrouw waren haar handen bebloed en huilde ze.

De kleinkinderen van de vrouw werden met hun moeder uit de woning gehaald. Voor de buurvrouw was dat een heftig moment. "De kinderen huilden, ze hadden geen schoenen meer aan. Ze werden allemaal uit het huis gehaald."

Nette en lieve vrouw

Het slachtoffer was een erg nette en lieve vrouw volgens de buurtbewoonster. "Ze werkte in de zorg en haalde altijd haar kleinkinderen op van school. Ik heb nog nooit problemen gehad met haar."

De politie wil niet inhoudelijk reageren, omdat het onderzoek nog loopt.