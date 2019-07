Zomercarnaval gered: loods gevonden voor praalwagens

De situatie werd steeds problematischer, maar het is uiteindelijk toch goedgekomen. De organisatie van het Zomercarnaval heeft een loods gevonden in het Botlekgebied waar de wagens voor de straatparade afgemaakt kunnen worden.

"Het zomercarnaval is inderdaad gered", zegt de opgeluchte Guus Dutrieux van Ducos, de organisator van het Zomercarnaval.

Dutrieux: "Ik ben blij en opgelucht. En dat terwijl de inkt van het contract nog niet eens is opgedroogd."

Het Zomercarnaval luidde onlangs de noodklok, omdat voor het tweede jaar op rij geen loods gevonden kon worden. De organisatie keek zelfs rond in Dordrecht, maar dat leverde niets op.



Beschikbaar

De loods wordt beschikbaar gesteld door STR Logistics uit het Brabantse Rijsbergen. "We hebben net een nieuwe loods geopend", zegt Johan Booij van STR. "Dus die is nog niet helemaal in gebruik. We hebben de ruimte en stellen die dus maar al te graag ter beschikking."

Booij had zelf het Zomercarnaval benaderd, nadat hij had gelezen over het ruimtegebrek van het Zomercarnaval. "We houden wel van een feestje", lacht Booij. "En of het nu gaat om Carnaval of het Zomercarnaval, dat maakt ons niet uit."

De loods op het Distripark Botlek is vijfduizend vierkante meter groot. Daarvan wordt nu duizend vierkante meter (vrijwel kosteloos) ter beschikking gesteld.

Colonne

Het enige probleem lijkt te zijn dat de nieuwe loods nogal ver van het centrum van Rotterdam staat. Dat betekent dat alle praalwagens tientallen kilometers naar het parcours moeten rijden.

"Het wordt een politiecolonne heen en terug", legt Dutrieux uit. "Die locatie ligt helemaal voorbij Spijkenisse. Maar de opluchting overheerst, want het Zomercarnaval is gered."

Het Zomercarnaval is op 26 en 27 juli.