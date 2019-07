Krimpenaar moet cel in voor drugshandel via dark web

Een man uit Krimpen aan den IJssel moet vijf jaar de cel in voor de verkoop van drugs via de criminele marktplaats Hansa Market.

Een man uit Krimpen aan den IJssel moet vijf jaar de cel in voor de verkoop van drugs via het internet. Dar gebeurde op de criminele marktplaats Hansa Market. De man wordt door justitie gezien als een topverkoper in Nederland. Twee andere verdachte mannen moeten twee jaar zitten.

De website werd in juli 2018 platgelegd door de Nederlandse politie in samenwerking met Europol en de FBI.

Hansa Market maakt vooral gebruik van het dark web, een deel van het internet waar alles zwaar versleuteld is en gebruikers anoniem kunnen opereren. Om daar te komen is speciale software nodig.

De politie kraakte de software en runde een tijdlang de Hansa Market-website. Op die manier kwamen de agenten aan gegevens van tienduizend klanten in binnen- en buitenland.

In veel gevallen werden de drugs verstopt in computerspellen en make-up

doosjes. Hansa Market had afnemers in Nederland en ver daarbuiten.

Toen Hansa Market definitief werd stilgelegd, verplaatsten de verdachten hun praktijken naar een andere markt op het dark web.

De advocaten van de verdachten stelden dat door de overname de politie drugshandel heeft uitgelokt en gefaciliteerd. De zaak zou daarom van tafel moeten, vonden zij. Volgens de rechtbank is de infiltratieactie echter volgens de regels verlopen.