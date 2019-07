Boommarter aangereden langs Schiedamsedijk

De eerste Rotterdamse boommarter is dinsdagmiddag aangereden. Het diertje is gevonden langs de Schiedamsedijk ter hoogte van de Schilderstraat, tegenover het Maritiem Museum.

De boommarter weegt zo'n anderhalve kilo en is naar het Natuurhistorisch Museum gebracht, waarbij hij als eerste Rotterdamse variant een plekje in de collectie krijgt.

De boommarter is opgerukt tot aan de poort van Rotterdam, met een groeiende populatie in de Broekpolder bij Vlaardingen en met de vestiging van de soort in de Hoeksche Waard. Helaas is het voor de eerste kolonist die het centrum van de stad bereikte, slecht afgelopen.