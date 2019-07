'Echt bruut': Batmobile duikt op in Rotterdam

Een ongewoon gezicht woensdagmiddag op de Wilhelminapier in Rotterdam. Daar dook plots een soort Batmobile op. "Dit is echt bruut", vinden de omstanders.

De wagen trok redelijk wat bekijks op de parkeerplaats bij het World Port Center. De wagen maakt een toer door Europa en is eigendom van een man uit Saoedi-Arabië.

"Hij steekt wel af tegen al die leasewagens die hier geparkeerd staan, hè?", zegt zelfbenoemd autofreak Christophe. "Die lijnen van die wagen. Echt geweldig."

Van de wagen zijn er drie gemaakt. "En die wagens zijn ook gebruikt in een film", gaat Christophe verder. "Maar of deze ook écht in beeld is geweest, dat weet ik niet precies."

Rondrit

De eigenaar zelf wil de media niet te woord staan. Maandag vertrok hij uit Denemarken voor een rondrit door Europa, om met zijn wagen te pronken. Na Duitsland was woensdag Rotterdam aan de beurt.

Christophe kent de eigenaar. "Ik heb hem leren kennen tijdens een rally van Stockholm naar Las Vegas", legt hij uit. "We hebben altijd contact gehouden en zodoende wist ik ook dat hij hier zou zijn."

'Bizarre wagen'

Volgens Christophe is het erg bijzonder dat deze wagen in Rotterdam is. "Ik heb aardig wat bizarre auto's gezien in de jaren, maar om dit in je eigen stad te zien is geweldig."



Hoe hard de wagen gaat, kan Christophe niet precies zeggen. "Maar de 300 kilometer per uur zal hij waarschijnlijk wel aantikken."