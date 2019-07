N218 in beide richtingen dicht vanwege vondst giftige vaten

De provinciale weg N218 tussen Oostvoorne en de Maasvlakte is woensdagmiddag in beide richtingen afgesloten. In een bestelbus die op een parkeerplaats bij de Zanddijk nabij de N218 staat, zijn vaten aangetroffen met een nog onbekende stof. Mogelijk gaat het om drugsafval.

Het is nog onduidelijk hoelang de N218 tussen de Westvoornseweg en het Stenen Baakplein afgesloten zal zijn. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De brandweer doet onderzoek.

Mensen in de nabijgelegen jachthaven aan het Brielse Meer kunnen de haven niet in of uit. Het is niet bekend of het nabijgelegen Kruiningergors wel toegankelijk is.

Verkeer naar Oostvoorne kan beter omrijden via Brielle.