N218 nog tot 22:00 uur dicht vanwege vondst giftige vaten

De provinciale weg N218 tussen Oostvoorne en Brielle is sinds woensdagmiddag in beide richtingen afgesloten. In een bestelbus die op een parkeerplaats bij de Zanddijk nabij de N218 staat, zijn vaten aangetroffen met drugsafval.

De vaten zijn omgevallen. De inhoud is uit de bus op de grond gelekt. Ook op wegen rondom de N218 is het spul aangetroffen. Dat wordt momenteel opgeruimd.

De bruinige vloeistof heeft een anijs-achtige geur en laat vlekjes achter op het asfalt. Dat wordt momenteel gereinigd. De N218 tussen de Westvoornseweg en het Stenen Baakplein zal tot waarschijnlijk 22:00 uur afgesloten zijn. Later op de avond zullen ook de andere wegen worden vrijgegeven.

Niet aanraken

De brandweer raakt streng af het goedje aan te raken. Als je in aanraking bent gekomen met de stof, kan je je handen het beste wassen met water en zeep, aldus de brandweer. "Heb je na het spoelen toch nog klachten, ga dan naar de huisarts", waarschuwt de gemeente Westvoorne.



Een politiehelikopter werd ingezet om te onderzoeken waar het spul nog meer ligt en of mogelijk ook een drugslaboratorium in de buurt aanwezig is. Ook een droneteam van de brandweer werd daarbij ingeschakeld.

Mensen in de nabijgelegen jachthaven aan het Brielse Meer kunnen de haven niet in of uit. Ook brasserie Lime is niet bereikbaar. Het nabijgelegen Kruininger Gors heeft geen last van afsluitingen.