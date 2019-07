Knooppunt Holland terug op TV Rijnmond: Zuid-Holland ontdekken per fiets!

Fietsen met Leendert de Ridder

In de eerste aflevering fietst Johan samen met Mees Kees acteur Leendert de Ridder door de Krimpenerwaard. Ze ringen jonge steenuiltjes, gaan op een bijzondere manier terug in de tijd en zien hoe boeren en natuurorganisaties samenwerken om de weidevogels in dit gebied een betere leefomgeving te bieden. Leendert is opgegroeid in de Krimpenerwaard, maar ook hij was tijdens het fietsen keer op keer verrast door alle mooie plekken en uitzichten die hij tegenkwam op de route.

Knooppunt Holland

In Knooppunt Holland ontdekt presentator Johan Overdevest Zuid-Holland per fiets. Wekelijks fietst hij samen met een bekende Nederlander een route door de mooiste natuur- en recreatiegebieden in de provincie. Onderweg bezoeken Johan en zijn gast de meest bijzondere plekken, ontmoeten inspirerende mensen en hebben persoonlijke gesprekken tijdens een picknick.

Knooppunt Holland is vanaf zaterdag 6 juli elke zaterdag om 17.30 uur te zien op TV Rijnmond. De uitzending is daarna ook terug te zien via Rijnmond Gemist.