Een 26-jarige man uit Roemeniƫ, die anderhalve week geleden zwaargewond raakte bij een steekpartij in Nieuwenhoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie woensdagmiddag.

De man werd op 22 juni in zijn borst gestoken in een hotel voor werknemers van een bouwkranenbedrijf aan de Rijksstraatweg in de gemeente Hellevoetsluis. Hij werd met spoed en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Een 36-jarige man werd nog dezelfde avond opgepakt in verband met de steekpartij.