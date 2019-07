Waarschuwingsschot bij aanhouding stalker

De politie in Rotterdam heeft dinsdagmiddag een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding van een man die zijn ex stalkte. Hij had mogelijk een wapen.

Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. Rond 18:30 uur zagen agenten de verdachte in een voertuig rijden aan de Bree in Rotterdam-Feijenoord.

De man had een maand geleden van de rechter een huisverbod gekregen. Recentelijk negeerde hij dat en bezocht hij zijn ex, aldus een woordvoerder. Sindsdien stond hij 'gesignaleerd'.

Vuurwapen

Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had en in de buurt van het politiebureau kwam, kwamen verschillende politieteams in actie. Een van de agenten vuurde zijn wapen af.

Ook bij een aanhouding in de Melissantstraat in Rotterdam-Pendrecht werden woensdag waarschuwingsschoten gelost. Volgens een politiewoordvoerder is dit toeval en is het niet zo dat agenten eerder schieten. "Dat doen ze alleen als ze zich bedreigd voelen."