Provincie stelt miljoen beschikbaar voor Songfestival in Rotterdam

Volgens VVD-statenlid Rense Weide biedt biedt het Songfestival kansen voor de hele provincie. "Er komen zeker 20 duizend mensen op af. Als we goed samenwerken, kunnen andere steden (naast Rotterdam, red.) daar ook van profiteren", zegt Weide. "Door overnachtingen aan te bieden, maar bijvoorbeeld ook door side-events te organiseren.”

Daarnaast heeft het Songfestival ook op langere termijn nog gunstige effecten, stelt de provincie. "Ieder jaar kijken er honderden miljoenen mensen naar. Een gouden kans om Zuid-Hollandse parels als Kinderdijk, de Keukenhof, kaasstad Gouda en hofstad Den Haag te promoten. Bijvoorbeeld in de filmpjes die worden opgenomen om de kandidaten te introduceren."

Den Haag was in eerste instantie zelf ook in de race om het Songfestival van 2020 te organiseren. De hofstad trok zich echter enkele weken geleden terug en schaart zich sindsdien achter Rotterdam voor de organisatie.

"De partijen in de Zuid-Hollandse Staten vinden dat Rotterdam ook de samenwerking moet zoeken met andere gemeenten in Zuid-Holland", zegt de provincie. "Bovendien mag het bedrijfsleven ook gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren."



De kosten voor de organisatie van het Songfestival wisselen. Oostenrijk organiseerde het voor 35 miljoen dollar. In Wenen kostte het 45 miljoen euro.