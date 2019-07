Kemp: 'Ik ben supertrots op Halman dat hij weer bij Oranje is'

Dwayne Kemp is 'supertrots' op Jason Halman, die terug gekeerd is in het Nederlands honkbalteam. De 30-jarige catcher kwam in 2011 in het nieuws toen hij zijn broer Gregory in een psychose doodstak.

Kemp was bevriend met Gregory Halman en gaat ook nog altijd heel goed om met diens broer Jason, die niet werd veroordeeld voor de dodelijke steekpartij. Sinds dit jaar is Jason Halman weer actief in de hoofdklasse en speelt hij voor het Oosterhoutse Twins. Hij zou acht jaar geleden gaan spelen voor Neptunus, maar Kemp speelde dus nooit samen met hem. Nu gaat dat alsnog gebeuren tijdens het WPT. Kemp: "Ik kan niet wachten om samen met hem het Oranje-pak weer aan te doen. Het geeft mij vreugde om hem weer te zien spelen."

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen beseft dat de selectie van Halman vragen zal oproepen bij publiek en media. "Ik heb met hem gesproken of hij interesse had om terug te keren in Oranje. Natuurlijk is hij zich er van bewust dat dit verhaal besproken zal worden. Wij ook. Maar Halman verdient het op basis van zijn spel."

Op weg naar Tokio

Op 12 juli begint de 17e editie van het WPT. Nederland doet mee met een ploeg, die bestaat uit louter hoofdklasse-spelers. Er wordt gespeeld tegen Taiwan, Japan, Verenigde Staten en Curaçao. Het zwaartepunt dit jaar ligt voor Oranje bij het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Daar zijn wij de favoriet en dat vind ik helemaal niet erg", spreekt 't Hoen, die dan ook de beschikking heeft over spelers die in het buitenland actief zijn. "Op een EK en het OKT zijn niet alle landen even goed. Op het WPT zijn de landen vaak beter. Dit is een eerste stap richting Tokio. Alle spelers willen mee naar de Olympische Spelen, dus dat mogen ze laten zien tijdens het WPT."

Kemp verheugt zich op het toernooi in het Neptunus Familiestadion. "Het WPT speelt zich af in mijn achtertuin. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-West en wat is er lekkerder dan hier een potje honkballen? En ze moeten uitkijken voor Nederland. Dit is het sterkste Oranje waarin ik ooit op het WPT heb gespeeld."