Provinciale Staten positief over Decathlon Schiedam

Als het aan Provinciale Staten ligt, komt er tóch een vestiging van sportzaak Decathlon in Schiedam. Een kleine meerderheid was positief.

De gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland liggen al meer dan vijf jaar in de clinch over de komst van de winkel. De gemeente is voor, de provincie is tegen. Ook in Den Haag komen de gemeente en de provincie er niet uit.

De Raad van State oordeelde in maart dat de provincie in haar recht stond om de bouw tegen te houden. Toch ontbrak een gedegen onderzoek van Zuid-Holland dat de belangen van alle betrokken partijen afweegt. De Raad van State dwong de provincie daarom het besluit te heroverwegen.

De provincie kreeg zestien weken voor dat extra onderzoek, maar ook na die extra bedenktijd was de provincie tegen. De komst van Decathlon op het Schiedamse sportpark Harga zou volgens de provincie een te grote klap zijn voor de andere winkels in de buurt. Ook zou de verkeersoverlast in Schiedam-Noord en op de A20 toenemen.

De gemeenten Den Haag en Schiedam zien de komst van de sportzaak in de eigen gemeenten echter wel zitten, omdat het gaat om een uniek concept - met sportveldjes om koopwaar uit te proberen. Dat is volgens de gemeenten de reden om ontheffing te verlenen voor de bouw.

Provinciale Staten debatteerden daar woensdag over, maar alleen het plan voor de Schiedamse vestiging kon op de steun van een meerderheid rekenen. VVD, Forum voor Democratie, PVV, D66 en Denk waren voor.

Het CDA was een van de grote tegenstanders. "Het provinciale beleid is om de detailhandel te concentreren. Decathlon is meer dan welkom, maar wel binnen de kaders van het beleid", meent het CDA.