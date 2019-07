Hoe is het nu met ex-bendelid Jeansen 'Demo' Djaoen?

Elke woensdag, vaste prik, blikken we terug op een eerder uitgezonden reportage en kijken wat er sindsdien is gebeurd.

Dit keer staat Jeansen 'Demo' Djaoen centraal. Hij maakte ooit furore binnen een Rotterdamse jeugdbende, kreeg een fikse straf en koos toen voor het rechte pad. Alles leek op rolletjes te lopen, totdat de ‘blauwe enveloppen’ binnenstroomden: oude schulden die zich gingen opstapelen. En dus zat hij weer in de problemen.

Over zijn worstelingen maakte Paul Verspeek eerder dit jaar een Rijnmond Staat Stil . Hij sprak met Jeansen en met Margit Balogh, die een tv-documentaire maakte over hem.

We zijn vier maanden verder en er is veel gebeurd. Onder meer een crowdfundingsactie voor Jeansen, waarbij tienduizenden guldens zijn opgehaald. "Ik voel me nu veel rustiger. Ik heb meer overzicht. Het gaat financieel écht veel beter nu."

Blauwe enveloppen

Hij is samen met Margit Balogh 'op toernee' geweest met de tv-documentaire. Onder meer bij het CJIB, het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De instantie van de blauwe enveloppen dus, die hij goed kende. "Dat is echt heel bijzonder. We praatten met die mensen en dan zijn er die zeggen 'ja, dit kan echt niet zoals wij met mensen zoals jij omgaan.' Je hoopt dan dat er wat gaat veranderen."

Jeansen Djaoen is nog altijd bij FunX werkzaam. Hij is nauw betrokken bij een project , waarbij jongeren met schulden worden gevolgd en gesteund. "Het is belangrijk het taboe te doorbreken. Als je je ervoor blijft schamen, dan kom je niet verder. Ik kan ze ook helpen en wijzen op hun rechten."