Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen toeristen op stranden Goeree

"Ik houd het parkeren in de gaten. Als ik een hond in een afgesloten auto zie zitten, moet ik bellen. Bij een kind mag ik meteen de ruit inslaan", vertelt strandhulp Nico de Waal. Hij is dolblij met zijn vakantiebaan.

Nieuwe scooters

De strandhulpen hebben dit seizoen nieuwe elektrische scooters gekregen en flitsende polo's met het logo van het eiland. De aanmeldingen om ook strandhulp te worden, stromen nu binnen: "Iedereen wil hier nu werken. We hebben er zelfs een stop op moeten zetten. Er wordt positief gereageerd door de badgasten en de mensen voelen zich betrokken", vertelt werkleider Erwin van der Elburg.

Ook begeleidster Marianne de Reus is erg trots op de strandhulpen: "Ze zijn voor Goeree enorm belangrijk. We stralen uit dat we toezicht houden op het strand. Dat we blij zijn dat we gasten hebben en dat we er voor hen willen zijn!"

De strandhulpen zijn de komende twee maanden nog te vinden op de stranden van Goeree- Overflakkee.