Rotterdamse Vestiville-organisator weer vrijgelaten

De twee Nederlandse organisatoren van het afgelaste hiphop-festival Vestiville in Belgiƫ zijn vrijgelaten. Dat meldt de Belgische nieuwszender VRT. De Rotterdamse Aymira T. organiseerde het muziekfestival samen met haar broer en een Brit. Vrijdag werd het op het laatste moment afgelast.

De Nederlandse organisatoren werden vorige week opgepakt. Er is een onderzoek naar fraude naar het tweetal gestart. Hoewel ze inmiddels op vrije voeten zijn, zijn ze nog wel verdachten in de zaak.

Ambitieus

Vestiville zou afgelopen weekend plaatsvinden in de Belgische plaats Lommel. De eerste editie had een ambitieus programma, met grote namen zoals Cardi B., A$AP Rocky en Chris Brown.

De dagen voorafgaand aan het evenement gingen al geruchten de ronde dat de organisatie niet op orde was. De burgemeester van Lommel besloot vrijdag het evenement af te gelasten, onder meer omdat de hoofdtribune niet klaar was en de medische post onvoldoende was ingericht.

Toen het nieuws van de afgelasting bekend werd, stonden al honderden festivalbezoekers voor de poort. In hun woede bestormden ze het festivalterrein.