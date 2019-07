Rotterdam stopt met omstreden systeem voor opsporen bijstandsfraude

De gemeente Rotterdam stopt met het inzetten van een computersysteem om bijstandsfraude op te sporen in de wijken Bloemhof en Hillesluis. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Er is teveel onzekerheid over de werkwijze en het borgen van privacy.

In september 2017 is besloten mee te doen aan een proef met dit systeem. Daarbij wordt samengewerkt met het ministerie van SWZ, het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de politie, het OM, de Immigratie en naturalisatiedienst en diverse gemeenten.

Data vergelijken

Om een risico-analyse te kunnen opstellen wie mogelijk bijstandsfraude kan plegen speurt een speciaal computerprogramma allerlei informatie van de bewoners af en combineert die gegevens. Het gaat dan om informatie over huizen, onderwijs, uitkeringen, schulden, belastingen en ontvangen toeslagen.

Bij deze vergelijking in de wijken Bloemhof en Hillesluis kwamen 1263 adressen naar voren waar de gemeente een nadere controle wilde uitvoeren. Mogelijk zou daar iets niet in orde zijn.

Tegenstanders

Aart van Zevenbergen van de SP in Rotterdam was altijd tegen dit systeem. Later heeft ook 50Plus zich daar bij aangesloten. Afgelopen donderdag is er door de FNV en buurtbewoners die tegen het systeem zijn een petitie en handtekeningenlijst overhandigd aan de SP en 50Plus.

De Parrtij van de Arbeid liet begin deze week ook weten twijfels te hebben gekregen en heeft de zaak bij het college van Burgemeester en wethouders aangekaart. Tot nu toe was het stadsbestuur voor de proef met deze risico-analyse, maar nu wil het college het ook niet meer.

Privacy

Volgens burgemeester Aboutaleb zijn er zorgen over de juridische onderbouwing van deze werkwijze. Het gaat dan met name over het borgen van de privacy. Omdat er geen snelle oplossing te verwachten is en ook de uitkomsten van de gehouden proef vanwege de privacy niet veel langer bewaard mogen worden, trekt het stadsbestuur de stekker uit het project