Behandeling komt te laat: 'crowdfunder' Mariska (49) overleden

De 49-jarige Mariska Jazvin uit Hendrik-Ido-Ambacht is afgelopen maandag overleden. Dat heeft haar familie woensdag laten weten. Mariska kreeg enkele jaren geleden te horen dat ze een hersentumor had. Een speciale behandeling in Keulen, waarvoor ze het geld onlangs bij elkaar wist te sprokkelen door middel van crowdfunding, komt helaas te laat.

Mariska was in 2017 te zien in de beklemmende documentaire Hersenleed, waarin de Rotterdamse filmmaker Jan Louter een jaar lang hersenchirurgen en patiënten van het Erasmus MC volgde. Destijds kreeg ze te horen dat ze een kwaadaardige hersentumor had.

'Laatste hoop'

Een specifieke immuuntherapie in het buitenland bleek een aantal maanden geleden de laatste hoop van Mariska. Maar daar hing wel een prijskaartje aan van maar liefst 55 duizend euro. Ze zette een crowdfundingsactie op touw om dat bedrag bij elkaar te krijgen.



"Ik weet het, 55 duizend is echt heel veel. Ik vind het vreselijk dat je dat aan mensen moet vragen om gewoon... te kunnen leven. Maar ik zie geen andere uitweg," vertelde Mariska eerder. "Het is de enige mogelijkheid die ik heb. "

De crowdfunding was gelukkig een succes: in nog geen twee weken wist ze het benodigde bedrag te behalen. Mariska was euforisch en had hoop en vertrouwen in de toekomst.



Hersenbloeding

Haar situatie verslechterde begin deze week echter. Een dag voordat ze zou afreizen naar Keulen voor de behandeling, overleed ze aan een hersenbloeding.

De familie van Mariska bedankt iedereen voor de steun in de afgelopen periode. Zij nemen komend weekend afscheid van haar. De nabestaanden gaan daarna nadenken over een goed doel waar het bijeengebrachte geld van de crowdfundingsactie naartoe zal gaan.