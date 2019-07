Aboutaleb luidt noodklok over bezuiniging politie: 'Zo ga je de gestelde doelen nooit halen'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de komende zes jaar jaarlijks 18,5 miljoen euro bezuinigen op de politie. Bovendien wordt er nog eens 33 miljoen euro geschrapt, dat bestemd was voor extra teams van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Die werden onder meer ingezet bij de perikelen rondom de Turkse minister Kaya in Rotterdam in 2017.



Wat de bezuiniging precies voor de politie in Rotterdam gaat betekenen, is nog niet duidelijk. "Eén van de dingen die wel gaat sneuvelen, is een afspraak die wij met de minister hadden gemaakt om 'Vrijgestelde Officieren van Justitie' in het leven te roepen", legt de burgemeester uit. "Die moesten de politie én de officieren van justitie ontlasten. Maar die belangrijke verwachte uitbreiding gaat niet door."

Juist bij de start van dit kabinet in 2017 werd gezegd de komende jaren extra te investeren in veiligheid. Voor dat doel werd jaarlijks 267 miljoen euro vrijgemaakt voor de politie. Burgemeesters in heel Nederland zagen dat toentertijd als een eerste noodzakelijke stap om de politie een impuls te geven.

Aboutaleb noemt de geplande bezuinigen betreurenswaardig. "Met het geld dat we een aantal jaar geleden van het kabinet kregen, konden we 1100 agenten voor het hele land aanstellen. Dat waren er zo'n 130 in Rotterdam", vertelt de burgemeester. Dat aantal is slechts een kwart van wat hij in Rotterdam nodig acht. "Maar nu gaat dat geld dat wij de komende jaren beschikbaar zouden hebben, eraf. Dat doet geen recht aan de ambities van het kabinet."