Stad én regio gaan op in succes Oranje Leeuwinnen

In zowel de stad als in de regio werd de wedstrijd bekeken en het eindresultaat gevierd. In een stampvol sportcafé Panenka in Rotterdam ging 'de tribune' bij het grote scherm helemaal uit zijn plaat bij de goal van Groenen én na het eindsignaal.

Een supporter verwoord het als volgt. "We hebben heel erg genoten. Mijn hartslag is nog steeds aan het bijkomen. Het is zo spannend. Ik heb zo vaak met mijn doekje voor mijn hoofd gezeten omdat ik even niet durfde te kijken."

Wim de Klerk van Panenka heeft genoten van de avond. "Dit was de gezelligste tot nu toe. We zijn een beetje chauvinistisch. De kwartfinale en de poule was ook al leuk, maar de halve finale is de meest aansprekende. Voor ons is de verlenging natuurlijk goed, omdat de wedstrijd nog even door gaat. En je merkt, als het eindresultaat goed is, dan wordt er wel een extra biertje besteld."

Alblasserdam

Cultureel centrum Landvast in Alblasserdam had ook uitgepakt voor de halve finale. Zo'n dertig bezoekers zagen op een groot scherm hoe de Leeuwinnen de finale bereikten. Naomi en Corine waren de enige die de Nederlandse vlag op hun wang hadden geschminkt. Het is hun avond zonder de 'mannen'. ''De mannen zijn een beetje pessimistisch. Wij vinden dat ze wel kunnen voetballen. We hebben geen last van de mannen en we gaan gewoon winnen!''