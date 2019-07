Reisverslag Azië-tournee Rotterdams Philharmonisch Orkest op TV Rijnmond

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest in Azië

Duizenden concerten, meer dan honderd tournees over heel de wereld, 45 jaar trouwe dienst: Martin van de Merwe mag met recht een icoon van het Rotterdams Philharmonisch Orkest worden genoemd.

Met de tournee in Azië vorige maand nam hij afscheid van zijn leven als hoornist. Hij is één van de hoofdpersonen in het reisverslag van de tournee dat zondag op TV Rijnmond wordt uitgezonden.

Tussen 5 en 17 juni reisde het Rotterdams Philharmonisch orkest met ruim honderd musici langs de grote concertzalen in Taiwan en China. Er werden zes concerten gegeven in onder meer Shanghai en Beijing.

De eerste stop van de reis was gelijk de meest opmerkelijke: Kaohsiung, de tweede stad van Taiwan in het zuiden van het land. Een plek waar het orkest nog nooit had gespeeld.

In deze havenstad werd eind 2018 een gloednieuw theatercomplex geopend, ontworpen door de Rotterdamse architect Francine Houben van bureau Mecanoo. Een indrukwekkend gebouw met maar liefst vier concertzalen. Aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest de eer als eerste Nederlandse orkest de akoestiek te testen.

Rotterdams feestje

Ook in Shanghai werd het een Rotterdams feestje. Dit jaar vieren de twee steden hun 40-jarige zusterstadrelatie. Rondom het concert werd een handelsmissie georganiseerd waar zo’n dertig bedrijven aan deelnamen.

Onder hen waren het Havenbedrijf Rotterdam, het Erasmus MC en Feyenoord. De club hoopte in China onder meer sponsoren te vinden voor het nieuwe stadion en het gebied eromheen.

Het verslag van de tournee is zondag 7 juli om 17:20 uur te zien op TV Rijnmond (ieder uur herhaald).