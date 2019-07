Hoe ruim je gevonden drugsvaten op?

Urenlang was de N218 (Oostvoorne-Brielle) woensdagmiddag afgesloten na de vondst van een busje met lekkende vaten drugsafval. Maar hoe maak je dat schoon? En is dat afsluiten van zo'n weg eigenlijk wel nodig?

"Het was in ieder geval een flinke klus", blikt woordvoerder Lorenzo Koning van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond terug, waar de brandweer onder valt.

De vaten lagen in een busje dat was achtergelaten op een parkeerplaats langs de N218. Onderweg waren de vaten omgevallen en lekte het goedje al de weg op. Op de plek waar de bus was aangetroffen lag vervolgens een grote plas chemisch afval op straat.

"Eerst moet worden vastgesteld dat er sprake is van drugsafval", gaat Koning verder. "Dat leek vrij voor de hand te liggen. Er kwam een soort anijsachtige lucht vanaf en dat wijst wel op drugsafval."

Zuiger

Maar hoe pak je dat dan aan? Het afval, een zuur, blijft liggen op het asfalt. "Het trekt er ook een beetje in en dat maakt het opruimen er niet makkelijker op", gaat Koning verder. "Je moet dat zuur ook echt uit het asfalt zuigen. En dat neemt nogal wat tijd in beslag."

Ook op andere plekken waar de bus heeft gereden zijn plassen afval ontstaan. Koning: "Waar de grootste plassen hebben gelegen, hebben we het ook meteen opgeruimd. Maar de hele klus heeft tot in de nacht geduurd."

Gevaarlijk is de klus niet. Er komt wel wat damp van de stoffen af, maar in dit geval kon dat niet meer dan wat hoofdpijn veroorzaken, volgens de woordvoerder.

Onderzoek

Inmiddels is de zaak overgedragen aan de politie. "Hoe dat precies in zijn werk gaat dat weet ik niet, dat is een zaak van de politie", legt Koning verder uit. Wel staat vast dat de eerste sporen van het goedje na een rotonde in Brielle zijn gevonden.

"Maar dan kan je denken aan dat ze gaan kijken waar het busje vandaan komt en welke route het gereden heeft. Ook wordt bekeken waar de spullen vandaan komen."