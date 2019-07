Honderden mensen juichen Duncan Laurence toe bij huldiging Hellevoetsluis

De huldiging was rond 10:30 uur, een klein half uurtje later kwam de zanger naar buiten. In de tussentijd werd er door alle aanwezigen uit volle borst meegezongen met ‘Arcade’, het winnende nummer.

Duncan is nu heel beroemd buiten Hellevoetsluis, maar in de vestingstad had hij al wat fans. Voor het bordes van het stadhuis stonden onder meer tientallen schoolkinderen van de middelbare school en basisschool waar Duncan ook op school heeft gezeten. Familie en vrienden waren ook aanwezig.



Vaste fans

Er zijn er zelfs die speciaal aan zijn komen fietsen vanuit huis om bij de huldiging aanwezig te zijn. Anderen kenden Duncan nog niet, maar zijn nu wel groot fan van de Hellevoeter.

Een van de mensen die nu ook aanwezig is, was er ook bij in muziekcafé Barbiertje, waar Duncan regelmatig heeft opgetreden. Spannend was het wel, maar: “Het was een groot feest! Het dak ging eraf, het was geweldig dat ‘ie gewonnen heeft”, vertelt ze.

Een andere Hellevoetse vertelt: “Ik heb ‘m al voor het songfestival al een keertje gezien in theater de Twee Hondjes. Ik vind z’n uitstraling goed en het statement die hij maakt vind ik goed. En er komt nieuwe muziek: ik hoop op dansbare liedjes als er nieuwe muziek komt. Ik ben echt supergroot fan.”

Duncan maakte donderdag bekend dat er nieuwe muziek gaat komen: hij gaat komend jaar naar Amerika om daar nieuwe muziek te maken. In de tussentijd gaat hij nog optreden in onder meer Paradiso, én Ziggodome.

Eurovisie songfestival

De zanger won dit jaar met het liedje Arcade het Songfestival, de eerste Nederlandse winst sinds 1975. Wie volgend jaar namens Nederland gaat optreden op het Songfestival is nog niet bekend.

In Hellevoetsluis wordt in ieder geval Davina Michelle vaak genoemd als suggestie.

Huldiging

Duncan groeide op in Hellevoetsluis en verhuisde een paar jaar geleden voor zijn studie naar Tilburg. Tegenwoordig woont hij in Amersfoort. Toch koos de zanger ervoor om zich alleen te laten huldigen in de plaats waar zijn familie woont: Hellevoetsluis.

Duncan heeft donderdag eveneens de Jan Blankenspeld uitgereikt gekregen.