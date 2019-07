Wijbenga betaalt vergoeding terug aan Woonbron

Wijbenga heeft hiertoe besloten omdat hij het belangrijk vindt dat een wethouder te boek staat 'als een onberispelijke, integere en gemotiveerde bestuurder van Rotterdam'. Hij betreurt het ook dat (mede door berichtgeving van de SP, red.) de indruk is gewekt dat het ging om een gouden handdruk.

Het geld dat Wijbenga kreeg, was volgens hem binnen alle regels. Het ging om 33 duizend euro aan compensatie voor pensioenpremies. De 15 duizend euro betrof het afrekenen van gemaakte kosten met zijn OV-card, bedrijfstelefoon, verlofdagen en onkosten. Toch betaalt de wethouder het bedrag voor de pensioenpremies terug.

"Ik snap ook dat bij de publieke functie die ik nu vervul hoort dat je met regelmaat in de publieke belangstelling staat en dat er discussie kan zijn over de rol en invulling van de voorbeeldfunctie..." en "..Ik wil hiermee voorkomen dat dit eervolle en belangrijke werk wordt overschaduwd door discussies over mijn vorige bezoldiging."

Van Gils

Wijbenga (VVD) was de tweede Rotterdamse wethouder waarmee in korte tijd iets was te doen rondom een vertrek bij een vorige werkgever en geld. Zijn collega Arjan van Gils (D66) kreeg - ook volgens de regels - 75 duizend euro mee van de gemeente Amsterdam. Hij heeft tot op heden volgehouden het geld niet terug te betalen.