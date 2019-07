Tapia met Peru naar finale Copa America

Met Renato Tapia in de basis heeft Peru voor het eerst in 44 jaar de finale bereikt van de Copa America. De Feyenoorder speelde de hele wedstrijd tegen Chili, dat met 3-0 werd verslagen.

Tapia gaf de assist bij het laatste doelpunt. De Feyenoorder is al jarenlang onomstreden basisspeler in de nationale ploeg. Bij Feyenoord is dat anders. Hij werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Willem II.

Peru speelt zondag om 22 uur Nederlandse tijd de finale tegen Brazilië. De Brazilianen zijn in eigen land de favoriet. In de halve finale versloegen zij Argentinië.