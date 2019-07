Auto-expert: vergeet elektrisch, waterstof wordt de toekomst!

Bul, die lid is van het Rijnmondexpert-panel en twee keer per maand aanschuift in de studio van Radio Rijnmond, praatte de luisteraar woensdag bij over zuinig autorijden.

Hij voorziet vooral problemen met de accu's. "Hoe gaan we die accu's straks allemaal afbreken?" Bovendien, denkt hij, kan ons elektriciteitsnet dat helemaal niet aan.

"Stel je voor, een flat van twaalf verdiepingen, al die mensen komen 's avonds om acht uur thuis en laden hun accu op. Dan ontploft het elektriciteitshuisje verderop."

Waterstof tanken

Bul heeft meer vertrouwen in waterstof. Dat gaat nog wel even duren, want in de regio Rijnmond is bijvoorbeeld nog maar één plek waar je waterstof kan tanken, in Rhoon. In heel Nederland zijn dat volgens hem nog maar drie plekken.

Wie tot die tijd zuinig wil rijden, moet zijn heil zoeken in een kleine auto met een drie-cilindermotor of een hybride auto. Over het algemeen geldt: hoe kleiner de auto, hoe zuiniger.

Accupakket

"Maar let op bij hybride auto's", waarschuwt Bul. "Kijk goed naar de kilometerstand en leeftijd van de auto. Want het accupakket neemt af en als je dat moet vervangen, ben je al gauw 5 duizend tot 10 duizend euro kwijt."

Bul prijst automerken als de Honda Jazz en de Toyota Yaris. Daar haal je soms 1 op 27 mee, dat is bizar goedkoop. Bovendien bieden sommige Japanse merken een lange garantie op accupakketten.

Ook rijgedrag helpt bij het terugdringen van de kosten. Niet te snel optrekken en laag in de toeren schakelen bijvoorbeeld.

