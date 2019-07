Duncan Laurence krijgt Jan Blankenspeld

“Als je iets gedaan hebt met deze prestatie is het wel Hellevoetsluis op de kaart te zetten. Je bent een echte ambassadeur geweest”, zegt burgemeester Junius.



Extra bijzonder is dat de allereerste Jan Blankenspeld, in 1989, is uitgereikt aan Duncans overgrootvader , de opa van zijn moeder.

Duncan is opgegroeid in Hellevoetsluis, waar hij onder meer regelmatig optrad in muziekcafé Barbiertje. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Rockacademie in Tilburg en woont momenteel in Amersfoort.