Vermeer terug op trainingsveld Feyenoord

Kenneth Vermeer is terug op het trainingsveld van Feyenoord. De doelman had langer vakantie, omdat hij vorige maand nog deel uitmaakte van de selectie van het Nederlands elftal.

In eerste instantie zou Vermeer maandag pas aansluiten, maar de doelman is eerder begonnen. Jaap Stam gebruikt de voorbereiding ook om te bepalen wie dit seizoen onder de lat zal staan bij Feyenoord: de ervaren Kenneth Vermeer of de jonge Justin Bijlow.

Jørgensen

Nicolai Jørgensen meldt zich maandag bij Feyenoord. De Deense spits gaat dan meteen mee naar Oostenrijk, waar Jaap Stam met zijn selectie op trainingskamp gaat in Scheffau am Wilden Kaiser. Ook RTV Rijnmond zal er de hele week bij zijn.



Renato Tapia en Luis Sinisterra sluiten later in de voorbereiding aan bij Feyenoord. Eerstgenoemde haalde donderdag met Peru nog de finale van de Copa América door Chili te verslaan.