RET: 'Laat ons maar proefdraaien met nieuw ov-chipsysteem'

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven moet er een systeem komen waarbij het reissaldo niet meer op een ov-chipkaart wordt bijgehouden, maar waarbij de reiziger zelf kiest of hij bijvoorbeeld via een bankpas of mobiel wil betalen. Het saldo wordt dan op een centraal punt bijgehouden.

"Denk aan het mobiele barcodeticket, die we nu al via een app aanbieden", zegt de RET. "Eigenlijk zitten we nu al in dit overgangsproces."

De huidige ov-chipkaart zou in 2023 moeten verdwijnen. Volgens Van Veldhoven is het systeem toe aan vervanging. Er wordt op diverse manieren al geoefend met nieuwe systemen.

De OV-chipkaart werd in januari 2009 als eerste van Nederland in Rotterdam gebruikt als het vervoersbewijs ter vervanging van de strippenkaart.